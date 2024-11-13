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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري يرتفع 21.3% إلى 4.88 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 21.3% خلال أغسطس الماضي، لتبلغ 4.88 مليار دولار في مقابل 4.03 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح أن ذلك يأتي لانخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 7.2% لتبلغ 3.45 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024، مقابل 3.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (البترول الخام بنسبة 52.7%، لدائن بأشكالها الأوليه بنسبه 0.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 10.4%، فواكه طازجه بنسبة 0.4%).
وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات البترول بنسبة 143.4%، ملابس جاهزة بنسبة 6.4%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 13.2%، بقول جافه بنسبه 47.7% ).
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 7.6%، لتبلغ 8.34 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024 مقابل 7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها ( منتجات البترول بنسبة 81.2%، الغاز الطبيعى بنسبه 234.7% ، قمح بنسبة 26.5 % ، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 25.8 %).
وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها ( ذرة بنسبة 17.8% ، سيارات ركوب بنسبة 28.3% ، زيوت مكررة بنسبة 18% ، خشب ومصنوعاته بنسبة 10.1%).
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