11 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

11 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزةاستشهد 11 فلسطينيا، وأصيب عشرات آخرون في سلسلة غارات وقصف جديدين نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب قطاع غزة.

وقد استشهد ثمانية مدنيين وأصيب عدد آخر في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منزل في منطقة "المواصي" الساحلية، بينما استشهد طفلان وأصيب عشرة آخرون في قصف استهدف خيام النازحين قرب مخيم "الصمود" للنازحين غربي مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد شخص واحد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع المنصورة بحي "الشجاعية".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ 404 أيام، إلى 43712 شهيدا و103258 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي.