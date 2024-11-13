بادما البولندية تستهدف وضع مجمع الأثاث بالعلمين على خط…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - كشف داريك كروبا رئيس مجلس إدارة شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي، أنه تم البدء بالأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 ألف متر، وأن الشركة الآن بصدد تدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها تمهيدا لعملية الإنتاج.

وأوضح رئيس الشركة، أنه من المقرر البدء الفعلي لعملية التصنيع خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف التصدير للخارج بنسبة 100% وذلك لأسواق أوروبا وأمريكا.

ولفت أن المشروع يستهدف صادرات سنوية بحوالي 250 مليون يورو. منوها إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع تبلغ 70 مليون يورو كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي تبدأ من 40%، على أن تصل إلى 80% خلال السنوات الخمس القادمة.

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، داريك كروبا رئيس مجلس إدارة شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي، وأحمد مجدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في مصر، وذلك لاستعراض خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.

وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة البولندية، والبدء في إنشاء المشروع في فترة وجيزة، مشيدا باختيار مدينة العلمين الجديدة كانطلاقة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات المستقبلية للشركة في مصر، حيث تعتبر المدينة من أهم المدن الواعدة في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور.

جدير بالذكر، أن شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي تخطط حاليا لإقامة مشروعات أخرى في نفس القطاع بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبورسعيد وتوشكى ودمياط.