نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة علي معلول لتدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق، من أجل تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق.

ومن المتوقع أن يشارك معلول في التدريبات الجماعية للأهلي بعد مرور أسبوعين، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المران الجماعي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وكان علي معلول قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب طوال هذه الفترة.

وقد خضع اللاعب لعملية جراحية وأصبح الآن في مرحلة التأهيل لاستعادة لياقته البدنية.

من جهة أخرى، أصدرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي توجيهاتها للجهاز الإداري والفني بعدم التحدث عن مستقبل علي معلول في الفترة الأخيرة، خاصة مع تداول الأنباء حول رحيله عن النادي بنهاية عقده في الموسم الجاري.

وأبدت اللجنة استياءها من التصريحات المستمرة التي تم تداولها بشأن مستقبل اللاعب، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأهلاوي وأدت إلى "لغط" بشأن حالته.