الاعتماد والرقابة الصحية تعلن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - • الدكتور أحمد طه يعلن منح مؤسسة مجدي يعقوب شهادة التميز الذهبية للمنشآت الصحية الخضراء

• اعتماد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة كأول منشأة صحية معتمدة بعاصمة الجمهورية الجديدة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة

• الدكتور أحمد طه: نجاح 16 منشأة صحية في الحصول على اعتماد “جهار” بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء والقليوبية

رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: نجاح أول مستشفى للطب النفسي في الحصول على اعتماد “جهار” وفقًا لمعايير جودة الصحة النفسية المعتمدة دوليًا من “الإسكوا”

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، وعلى رأسها موافقة اللجنة على منح شهادة التميز للمنشآت الصحية الخضراء (المستوى الذهبي) لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب – مركز أسوان للقلب بأسوان.

وأشار د. أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلي أن حصول مركز أسوان للقلب على شهادة التميز الذهبية للمنشآت الصحية الخضراء خطوة مهمة تعكس التزام الدولة نحو التحول إلى منشآت مستدامة صديقة للبيئة، وهو توجه يهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية مع الحفاظ على البيئة، ويأتي هذا الإنجاز ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تشمل محورًا بيئيًا يعزز الالتزام بالاستدامة ودعم المنشآت التي تتبع ممارسات بيئية مسؤولة، ويجسد هذا التحول التزام الدولة برفع مستوى الجودة في المنشآت الصحية، مع السعي لتقليل التأثيرات البيئية للمرافق الصحية، ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في القطاع الصحي.

كما وافقت اللجنة على اعتماد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة كأول منشأة صحية معتمدة في عاصمة الجمهورية الجديدة. وقد أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالجهود المشتركة التي بذلتها إدارات التدريب والدعم الفني بالهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لدعم الفرق الطبية والتمريضية في المستشفى، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الهيئتين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

ويأتي هذا التعاون ليعكس التزام مصر بتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمقيمين والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى العاملين في الحي الحكومي وحي المال والأعمال وبقية الأحياء الإدارية.

وتضمن تقرير اللجنة نجاح 15 منشأة صحية أخرى في الحصول على الاعتماد، شملت 4 مستشفيات كبرى و8 مراكز ووحدات طب أسرة ومركزًا متخصصًا للعلاج الطبيعي، ومعملًا للتحاليل الطبية وصيدلية، ليصل بذلك إجمالي عدد المنشآت المعتمدة إلى 417 منشأة، حيث شمل تقرير اللجنة اعتماد المنشآت التالية:

• مستشفى المشفى للطب النفسي - القليوبية

• معمل مكة للتحاليل الطبية – الإسماعيلية

• مركز آدم للعلاج الطبيعي – بورسعيد

• مركز طب أسرة أبو عطوة – الإسماعيلية

• وحدة أبو صويرة – جنوب سيناء

• مركز طب أسرة صحة مصر – السويس

• مركز طب أسرة أبو زنيمة – جنوب سيناء

• وحدة طب أسرة رأس مسلة – جنوب سيناء

• وحدة طب أسرة الأمل – السويس

• وحدة طب أسرة المحروسة - السويس

كما تضمن التقرير تجديد اعتماد كل من: مستشفى دار الفؤاد لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية فرع السادس من أكتوبر بالجيزة، ومستشفى القاهرة الفاطمية بالقاهرة، ومركز الفريد الطبي بالإسماعيلية.

وهنأ الدكتور أحمد طه جميع فرق العمل ومسؤولي الجودة في المنشآت الصحية المعتمدة على جهودهم المبذولة في رحلة الاعتماد، مشيدًا بالأداء الرائع لفريق العمل بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب والتعاون المثمر مع جميع فرق العمل بالهيئة .

وأعرب د. أحمد طه عن فخره بحصول أول مستشفى للطب النفسي على الاعتماد، مشيرًا إلى أن الحصول على الاعتماد من GAHAR يفتح آفاقًا جديدة للمنشآت، مما يجعلها مؤهلة للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن تطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية يتم من خلال آليات تشمل وضع معايير دقيقة للاعتماد، والتي حصلت على اعتماد دولي من “الإسكوا”، وتنفيذ خطط تقييم دورية للمنشآت، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتأهيل المنشآت للحصول على الاعتماد.

وأشار الدكتور طه إلى أن نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد “جهار” يعزز من تقديم خدمات صحية عالية الجودة، ويدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية تعتمد على تقارير فرق تقييم مؤهلة ومدربة دوليًا، والتي تلتزم بإجراء زيارات ميدانية لتقييم توافق المنشآت مع معايير الاعتماد الدولية. وتخضع فرق التقييم لنظام صارم لضمان النزاهة والحيادية، مع الاستمرار في بناء قدراتها في مجالات التقييم.

لمساعدة المنشآت على الحصول على الاعتماد:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...