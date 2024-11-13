منتخب مصر يتوجه لكاب فيردي استعدادا لمواجهتها الجمعة في تصفيات أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:35 مساءً - غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن متوجهة إلى كاب فيردي لمواجهتها في السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب .

ويترأس بعثة منتخب مصر المتوجهة لكاب فيردي ، اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة.

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردى في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف و حصولهما علي إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني أيضا إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.