الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:10 صباحاً - في إطار توجيهات علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الاراضي نحو متابعة موقف الصادرات المصرية، أعلن الدكتور محمد المنسي - رئيس الادارة المركزيه للحجر الزراعي موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري في الاول من ديسمبر ٢٠٢٤.

حيث سيتم دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

هذا وقد حدث التوافق علي المواعيد بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية و الحجر الزراعي المصري عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الاخري للبرتقال.