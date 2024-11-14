انت الأن تتابع خبر بني مزار يواجه تليفونات بني سويف غدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلعب نادي بني مزار الرياضي واحده من المباريات الحاسمه له في الدوري الممتاز ب امام نادي تليفونات بني سويف على ملعب مركز شباب مطاي غدا الساعه التانيه والنصف عصرا

ومن جانبه قال رئيس المستشار نادي ربيع منصور رئيس مجلس ادارة النادي ان اللاعبين في احسن حالاتهم وانهم استعدوا جيدا للمباراه في جو من التحدي والاصرار علي تحقيق نتيجه ترضي جماهير بني مزار ووجه الشكر للمهندس حسام عبد الوهاب عبد الرازق والاستاذ طاهر سيد فتح الباب علي دعمهم للفريق المستمر وكذلك جمهور بني مزار العظيم لمساندته للفريق