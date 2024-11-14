ملئ فراغات الشعر واستعادة كثافة شعرك بوصفات هندية طبيعية والتطويل بسرعة

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رياض - احمد صلاح - تعد الوصفات الهندية من الوصفات الطبيعية الفعالة في تكثيف الشعر وتطويله والحصول على شعر طويل وأكثر نعومة ولمعان، حيث أن السيدات في الهند يمتلكون شعر كثيف وجذاب نتيجة استخدام هذه الوصفات على الشعر حيث تعطي نتيجة رائعة خلال فترة قصيرة كما تبحث الكثير من الفتيات على طريقة ملء فراغات الشعر والتخلص من مشاكل تساقط الشعر والحصول على شعر رائع وطويل وكثيف لذلك سوف نتعرف على جميع الوصفات الهندية التي تساعد على تكثيف الشعر تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وصفة الشيكاكاي لتكثيف وتطويل الشعر

الشيكاكاي هو نبات هندي يستخدم منذ قرون في طب الأيورفيدا للعناية بالشعر وفروة الرأس، يعرف الشيكاكاي بخصائصه الطبيعية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وتكثيفه وزيادة طوله بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر مثل الفيتامينات A، C، D، وK، كما يعرف بقدرته على تنظيف فروة الرأس بعمق دون إزالة الزيوت الطبيعية، مما يحافظ على صحة الشعر ولمعانه؛

سنتعرف على طريقة استخدام وصفة الشيكاكاي التي تساعد على تكثيف الشعر والحد من مشاكل التساقط وذلك من خلال الآتي:

تقومي بطحن عشبة الشيكاكاي جيداً حتى تصبح ناعمة جداً.

ثم نخلطها مع ربع كوب من الماء حتى نحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك، يوزع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف بحيث يترك لمدة عشرين دقيقة.

يشطف الشعر جيداً بالماء والشامبو والانتظام في استخدام هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الشيكاكاي والاملا لتكثيف الشعر

للحصول على شعر كثيف وجذاب سوف نعرض إليكم الآن طريقة تحضير هذه الوصفة التي تعمل على زيادة كثافة الشعر والقضاء على مشكلة تساقط الشعر التي تواجه العديد من الفتيات

وذلك من خلال الآتي:

نحضر وعاء عميق نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الأملا ثم نضيف ملعقتين من عشبة الشيكاكاي مع اضافة كمية صغيرة من الماء ونقلب جيداً إلى أن نحصل على قوام متجانس.

ثم يوزع هذا الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف ثم يترك لفترة لا تقل نصف ساعة.

بعد ذلك، يشطف الشعر جيداً بالماء الفاتر ويفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر كثيف والتخلص من مشكلة تساقط الشعر.

وصفة البصل لملئ فراغات الشعر

وصفة البصل تعتبر من الطرق الطبيعية المعروفة لتحفيز نمو الشعر وملىء فراغاته، حيث يحتوي البصل على مركبات الكبريت التي تساهم في تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر،

إليك الطريقة لتحضير واستخدام هذه الوصفة:

حبة بصل متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتخفيف رائحة البصل.

قشري حبة البصل وقطعيها إلى قطع صغيرة.

استخدمي الخلاط أو العصارة لاستخلاص عصير البصل.

ضعي عصير البصل مباشرة على فروة الرأس، مع التركيز على المناطق التي تعاني من الفراغات.

قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لبضع دقائق لتعزيز الامتصاص.

اتركي عصير البصل لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اشطفي الشعر جيدًا بالشامبو للتخلص من رائحة البصل، ويمكنك تكرار الشطف إذا لزم الأمر.

ماسك الثوم مع زيت الزيتون لملئ فراغات الشعر

ماسك الثوم مع زيت الزيتون يعتبر وصفة طبيعية شهيرة لتحفيز نمو الشعر وملىء الفراغات، حيث يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تساعد على تنظيف فروة الرأس وتعزيز صحة بصيلات الشعر، فيما يساعد زيت الزيتون في ترطيب الشعر وتحسين مرونته،

طريقة تحضير ماسك الثوم وزيت الزيتون:

3-4 فصوص من الثوم الطازج.

2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

قم بهرس الثوم جيدًا حتى يُصبح معجون ناعم.

اخلطي الثوم المهروس مع زيت الزيتون حتى يتجانس الخليط.

نضع المزيج على فروة الرأس، مع التركيز على الأماكن التي تحتوي على فراغات.

دلكي الفروة برفق لبضع دقائق لتحفيز الدورة الدموية وامتصاص العناصر الغذائية.

اتركي الماسك لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسلي الشعر جيدًا باستخدام شامبو خفيف.

يفضل استخدام الماسك مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجنب ترك الماسك لفترة طويلة إذا كانت فروة رأسك حساسة، لأن الثوم قد يكون قوي وقد يسبب تهيج.

تأكدي من غسل الشعر جيدًا للتخلص من رائحة الثوم.

ماسك الحلبة مع زيت جوز الهند لتكثيف الشعر

ماسك الحلبة وزيت جوز الهند يعتبر من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الشعر وتقويته،

إليك طريقة تحضيره واستخدامه:

ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

انقعي بذور الحلبة في الماء لمدة 8-12 ساعة أو اتركيها طوال الليل.

بعد النقع، قومي بطحن بذور الحلبة حتى تتحول إلى عجينة ناعمة.

اخلطي العجينة مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، واستمري في المزج حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الماسك على فروة رأسك وشعرك من الجذور حتى الأطراف، وتأكدي من توزيع المزيج بشكل جيد.

دلكي فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتعزيز الامتصاص وتنشيط الدورة الدموية.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ للتخلص من الماسك.

الحلبة تحتوي على بروتينات وفيتامينات ومعادن مفيدة للشعر، وتساهم في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي ترطب الشعر بعمق وتمنع تساقطه، كما يضيف لمعان طبيعي.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة ملئ فراغات الشعر بالجرحير

الجرجير يحتوي على عناصر غذائية مفيدة مثل الفيتامينات والمعادن التي تحفز نمو الشعر وتساعد في تحسين كثافته، يفضل تكرار الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعي للحصول على نتائج جيدة، وتجنبي استخدام هذه الوصفة إذا كنت تعانين من حساسية تجاه أي من المكونات،

إليك وصفة باستخدام الجرجير لملء فراغات الشعر وتعزيز نموه:

حزمة من الجرجير الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع ولكن مفيد جداً لنمو الشعر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير ماسك الجرجير لتكثيف الشعر وتطويله

اغسلي الجرجير جيدًا، ثم ضعيه في الخلاط حتى يتحول إلى عجينة.

ضيفي زيت الزيتون وزيت الخروع والليمون إن رغبتي إلى الجرجير واخلطي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ثم ضعي الخليط على فروة الرأس، خاصةً في المناطق ذات الفراغات.

بعد ذلك قومي بتدليك الفروة بلطف لتحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على امتصاص المغذيات.

بعدها اتركي الخليط لمدة ساعة تقريبا، ثم اغسلي شعرك بالشامبو المناسب.

ملئ فراغات الشعر بوصفة البيض مع زيت الخروع

وصفة البيض مع زيت الخروع فعالة لتعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته، للحصول على نتائج ملحوظة، يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لمدة شهرين،

إليكي طريقة تحضيرها واستخدامها لملء فراغات الشعر:

بيضة واحدة أو بيضتان إذا كان شعرك طويل، ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

اخفقي البيضة جيدًا ثم ضيفي زيت الخروع وامزجيهما حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على فروة الرأس وأماكن الفراغات بشكل جيد، ثم وزعيه على بقية الشعر.

دلكي فروة الرأس بأطراف أصابعك لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

ثم غطي شعرك بقبعة استحمام واتركي المزيج لمدة 30-40 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف لإزالة رائحة البيض، ثم اشطفيه جيدًا.

ملئ فراغات الشعر بوصفة بذور الشيا

وصفة بذور الشيا لتكثيف الشعر وتحفيز نموه تعد مفيدة بسبب محتواها الغني بالأحماض الدهنية والألياف والمعادن،

إليك وصفة بسيطة لتطبيق بذور الشيا على الشعر:

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا، نصف كوب ماء دافئ، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ضعي بذور الشيا في الماء الدافئ واتركيها لمدة 10-15 دقيقة حتى تنتفخ وتصبح هلامية.

بعد أن تتكون طبقة هلامية على بذور الشيا، اخلطيها جيدًا مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إذا رغبتي في زيادة الترطيب.

ضعي الخليط على فروة رأسك وأطراف شعرك، ودلكي بلطف لمدة 5-10 دقائق.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر كالمعتاد.

ملئ فراغات الشعر بوصفة الروز ماري والبيض

وصفة الروز ماري والبيض من الوصفات الطبيعية المفيدة لملء فراغات الشعر وتحفيز نموه،

إليك طريقة التحضير والاستخدام:

2 بيضات.

3-4 ملاعق كبيرة من زيت الروز ماري أو مغلي أوراق الروز ماري.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قومي بخفق البيض في وعاء حتى يتجانس تماماً.

ضيفي زيت الروز ماري إلى البيض واخلطي جيداً. إذا استخدمتي مغلي الروز ماري، اتركيه ليبرد ثم ضيفيه.

يمكن إضافة زيت الزيتون للحصول على ترطيب إضافي.

قسمي شعرك وضعي الخليط على فروة الرأس والأماكن التي تحتاج إلى تحفيز النمو.

دلكي فروة الرأس برفق لتنشيط الدورة الدموية.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من رائحة البيض.

كما ينصح باستخدام الوصفة مرة أو مرتين في أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة ماء الشاي الاخضر مع البيض لتكثيف الشعر

وصفة ماء الشاي الأخضر مع البيض يمكن أن تكون فعالة لتكثيف الشعر وتعزيز نموه، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة فروة الرأس، بينما يحتوي البيض على البروتينات والفيتامينات اللازمة لتقوية الشعر،

إليك طريقة تحضير واستخدام الوصفة: