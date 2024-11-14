فتح باب التقدم لرؤساء كنترولات ولجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي2024/2025، على كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة على القيام بالأعمال سالفة الذكر وتنطبق عليه الشروط الواردة بالإعلان التقدم عن طريق طبع استمارة الترشح المرفقة واعتمادها وإرفاق صحيفة أحوال حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها لمديرية التربية والتعليم خلال الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إجراء مقابلات للمتقدمين لرؤساء اللجان بامتحانات الدبلومات الفنية، بالمديرية بدءا من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق26 نوفمبر، على أن نوافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر مع الاخذ في الاعتبار انه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام واليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس وكيل) .

وأضافت الوزارة، أن ذلك في أطار بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 2024/2025 ومحاولة منا للوصول الى أعلى مستوى من الشفافية وتكافؤ الفرص.