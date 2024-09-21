محمد مجدي أفشة: أسعى لتخطي أرقام أساطير النادي الأهلي.. والجمهور هو السند

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، عن فرحته الكبيرة بعد تحقيق الفوز على جورماهيا، مشددًا على أهمية هذه النتيجة. وقال: "الأهم أننا انتصرنا اليوم، وقد منحنا الله أربع بطولات، وهذا يعود لدعم جماهير الأهلي".

أفشة: أسعى لتخطي أرقام أساطير النادي الأهلي

وأشار أفشة إلى دور الجمهور بقوله: "جمهور الأهلي هو السند دائمًا، وله تأثير كبير على جميع أفراد الفريق. أشعر بالفخر عندما يرددون اسمي، وأتمنى أن يستمروا في مساندتنا".

وتحدث عن إنجازاته، قائلًا: "اليوم حققت الأسيست رقم 49 لي مع الأهلي، وأشعر أنني أقترب من أساطير مثل الخطيب وأبو تريكة، وهذا بفضل الجهود التي بذلتها".

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على جورماهيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32.

سجل الأهداف رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علمًا أن مباراة الذهاب في كينيا انتهت أيضًا بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

بهذا الانتصار، يحقق الأهلي إنجازًا جديدًا ويعزز مكانته كواحد من أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم المصرية.