أشرف داري بعد الاحتفال بالدوري.. أتمنى أن أكون جزءًا من إنجازات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالاحتفال مع زملائه في الفريق بلقب الدوري الممتاز، وذلك عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام جور ماهيا الكيني في إياب الدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات أشرف داري بعد الاحتفال بالدوري

وقال داري المنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي: «سعيد للغاية بالتواجد في الأهلي وكذلك لمشاركة زملائي الاحتفال بلقب الدوري الممتاز. أتمنى أن أكون جزءًا من النادي وأن أسهم في تحقيق الكثير من البطولات والإنجازات في الفترة المقبلة».

يذكر أن الأهلي نجح في تكرار الفوز على جور ماهيا بثلاثية نظيفة، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة 6 – 0 في مجموع المباراتين.