فيلم "السرب" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم “السرب”، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا، وذلك بعد أن حقق نجاحًا هائلًا في السينمات وقت عرضه في مايو الماضي.

وحقق فيلم “السرب” نجاحًا ملحوظًا وتصدر شباك التذاكر أثناء عرضه في دور السينماء المصرية، ووصل إلى أكثر من 41 مليون جنيه بإجمالي إيراداته، خلال أقل من 7 أسابيع من عرضه.

أحداث فيلم “السرب”



تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.