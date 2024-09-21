5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة حنان مطاوع الفترة الحالية حالة من الانتعاش، حيث ترتبط بأكثر من عمل متنوع ما بين الدراما والسينما، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية 5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع..

فيلم هابي بيرزداي

انتهت حنان مطاوع من تصوير فيلم هابي بيرزداي مع نيللي كريم، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال، ومن المقرر تحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

مسلسل صفحة بيضا

تنشغل حنان مطاوع بتصوير مسلسلها الجديد بعنوان صفحة بيضا، وهو العمل الذي كان في البداية يحمل اسم تقاطع طرق، والمسلسل من نوعية أعمال الـ Off Season، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، تدخل خلاله حنان في أزمات عديدة تحاول حلها، والمسلسل يشارك في بطولته، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، مها نصار، أحمد الشامي، حنان يوسف، أحمد ماجد، وحسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما.

مسلسل هابي هالوين

وايضا تقدم حنان مطاوع مسلسل بعنوان هابي هالوين، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن نوعية أعمال الإثارة والتشويق ويعتمد على جريمة قتل، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، كلوديا حنا، محمد كيلاني، هدى الإتربي، مروة الأزلي، سامية الطرابلسي، فرح يوسف، ومن تأليف وإخراج أحمد عبده.

مسلسل دهب

كما تعاقدت حنان على بطولة مسلسل "دهب"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2025، والعمل من إنتاج إيهاب السرجاني وفينومينا، من تأليف أحمد عاصم، ومن إخراج أسامة عرابي، وجاري في الفترة الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع الأبطال المشاركين به بجانب حنان مطاوع.

مسلسل" حياة أو موت"

بدأت حنان مطاوع تصوير مسلسل" حياة أو موت"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي مثير، تقدم مطاوع شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي ويتم اتهامها بجريمة قتل مع تتابع الأحداث، فيما تلعب رنا رئيس دور فتاة اسمها ماسة وهي شقيقة حنان وتعاني من أزمة نفسية ضمن العمل، العمل من بطولة أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.