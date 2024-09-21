بعد وفاة نجله.. إسماعيل الليثي ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان إسماعيل الليثي ترند جوجل وذلك بعد وفاة نجله مساء اليوم من الطابق العاشر من شرفه المنزل، والذي يبلغ من العمر ٩ سنوات.

وكان قد نعاه عددا من نجوم الفن منهم حمو بيكا، سمسم شهاب، رضا البحراوي وغيرهم.

أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك

كتب حمو بيكا:' إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب

قام مطرب المهرجانات حمو بيكا بتوجيه رسالة إلى صديقه مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد القبض عليه اليوم، بتمهة دهس مواطن بالخطأ أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

و كتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»:"ربنا معاك يا صاحبي ويفك كربك، أنت من أجدع الشخصيات اللي عرفتها، وحد جدع وابن بلد ومبتأذيش حد، فأكيد ربنا مبيعملش حاجة وحشة، وربنا هيقف جنبك، وكلنا في ظهرك وجنبك يا حبيبي ومتقلقش ربنا كبير".

وكانت قد أودعت مديرية أمن الجيزة، اليوم عصام صاصا مطرب المهرجانات، بالسجن المركزي، تمهيدًا لبدء محاكمته غدًا الأحد، أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري والقيادة تحت تأثير مخدر، واصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة المتهم من قسم شرطة الطالبية، إلى محكمة جنوب الجيزة؛ لعرضه على نيابة جنوب الجيزة؛ لإعلانه بأمر الإحالة ثم إعادته للقسم