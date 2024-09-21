تعرف على اسم مسلسل حسن الرداد وإيمي رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم تحضيرات مسلسلهم الجديد، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

إسم مسلسل حسن الرداد وإيمي رمضان 2025

واستقر الثنائي علي اسم "مش هو ولا هي"، العمل مكون من 15 حلقة، ومن إنتاج أحمد السبكي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

كان اسم المسلسل في السابق هو "حق آدم"، هو اسم مؤقت للعمل لحين الإستقرار على إٍم نهائي للعمل، والاتفاق مع مخرجه من أجل تحديد الموعد النهائي لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وكان اخر اعمال الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم هي مسرحية تلفزيون، الذي كانت ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، دارت أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يجدان تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، وفجأة يظهران في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، وشارك بجانب حسن وإيمي في بطولة المسرحية أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

اخر اعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال حسن الرداد هو مسلسل محارب، الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان 2024، هو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وناقش قضايا هامة، منها الثأر وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا، خاصة جوانبها السلبية.

ابطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

شارك الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في فيلم "زنقة ستات"، الذي تم إنتاجه عام 2015، ومسلسل "حق ميت" الذي تم عرضه عام 2015، مسلسل "عزمي وأشجان" الذي تم عرضه في عام 2018،فيلم "عشان خارجين"، الذي تم إنتاجه عام 2016، فيلم " بلوموندو"، الذي تم إنتاجه في عام 2023.