عاجل| بقرار من الخطيب.. طوارئ في القلعة الحمراء بعد احتفال الأهلي بلقب الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بفوز القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة، مما أتاح له التأهل إلى دور المجموعات.

طوارئ في القلعة الحمراء بعد احتفال الأهلي بلقب الدوري

بعد المباراة، أقيمت احتفالية لتسليم درع الدوري لموسم 2023/2024، حيث أضاف الأهلي اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخه.

فور انتهاء مراسم التسليم، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، فرض حظر إعلامي على اللاعبين حتى انتهاء مباراة السوبر الإفريقي.

ويأتي ذلك القرار، بسبب رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، في تهئية كافة الأوضاع للاعبين، وذلك من أجل المواجهة القوية التي تجمع بينه وبين الغريم التقليدي نادي الزمالك في السوبر الإفريقي.

الأهلي سيواجه الزمالك يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر الإفريقي.