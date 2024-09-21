العالم اليوم - فينيسيوس جونيور يتألق في فوز ريال مدريد على إسبانيول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 سبتمبر 2024 11:18 مساءً - شارك فينيسيوس جونيور من على مقاعد البدلاء ليسجل هدفا ويقدم تمريرة حاسمة في فوز ريال مدريد حامل اللقب 4-1 على ضيفه إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة لكنه تأخر في النتيجة في الدقيقة 54 بعدما سجل الحارس تيبو كورتوا بالخطأ في مرماه حين أخطأ في إبعاد تمريرة منخفضة من غوفري.

لكن ريال مدريد أدرك التعادل بعدها بأربع دقائق بتسديدة من مدى قريب من داني كارفاخال الذي تابع تمريرة عرضية من جود بلينغهام في الدقيقة 58.

وتمكن فينيسيوس من نثر سحره خلال دقيقتين بعدما أرسل تمريرة عرضية رائعة لزميله رودريغو الذي استقبلها ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يسجل جناح البرازيل الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الدقيقة 77.

واختتم مبابي أهداف ريال مدريد من ضربة جزاء تحصل عليها البديل إندريك في الوقت بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر الذي يحل ضيفا على فياريال الرابع اليوم الأحد.