نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| كولر: الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي وأداء الفريق مهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على أداء لاعبيه في مواجهة جورماهيا الكيني، كما تناول الحديث عن الصفقات التي يحتاجها الفريق.

تمكن الأهلي من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة على جورماهيا، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

تصريحات كولر بعد احتفال الأهلي بالدوري

قال كولر: "تحديات الدوري تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز في كل مباراة. لقد قدم الفريق أداءً متميزًا وأظهر شخصيته الحقيقية في وقت قصير. أشعر بالفخر تجاه هؤلاء اللاعبين".

كما أشار إلى أنه "من الصعب توقع الفائز بالبطولة، لكن الأهلي دائمًا ما يكون من المرشحين بفضل تاريخه. اللاعبون استمعوا لي جيدًا وحققوا المطلوب".

وتطرق للحديث عن مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه قدم مستوى جيدًا أثناء غياب محمد الشناوي الموسم الماضي، مما يستحق استدعاءه للمنتخب.

وعن الناشئين، أكد كولر أهمية مشاركتهم لاكتساب الخبرة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يحصلوا على فرص في الدوري بدلًا من التواجد مع الفريق دون مشاركة.

كما أعرب عن أهمية أداء الفريق القوي للرد على المشككين في قدرته على المنافسة.

وبخصوص الانتقالات، أوضح: "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي دون إصابات، سنستمر بنفس قائمة الفريق، وسننظر إلى احتياجاتنا في الانتقالات المقبلة".

وفيما يتعلق بكأس السوبر الإفريقي، قال: "الجماهير دائمًا تطالب بالفوز بالبطولات، والمواجهة المقبلة مع الزمالك ستكون مهمة".

يستعد الأهلي لملاقاة الزمالك مساء الجمعة في المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.