نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. حضور دائم وتفوق ساحق وإخفاقات معدودة في رحلة الألقاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله بشكل رسمي لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 – 2025، وذلك بعد تخطي عقبة جورماهيا الكيني في دور الـ32 للبطولة.

وكرر الأهلي انتصاره على حساب جورماهيا بنتيجة 3-0، وانتهت مباراة الذهاب في كينيا بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة أيضًا ليصعد إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية متفوقًا في نتيجة المباراتين بسداسية نظيفة.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 22 في تاريخه، والعاشرة تواليًا وذلك منذ تطبيق نظام المجموعات بالبطولة بداية من عام 1997 وحتى النسخة الحالية.

تاريخ مشاركات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا:-

1999: شهد هذا العام أول ظهور للأهلي في مرحلة المجموعات بعد تخطيه ماجي ماجي التنزاني في دور الـ32 ورايون سبور الرواندي في دور الـ16. واحتل المركز الثاني في مجموعته، لكنه خرج من البطولة، حيث كان يتأهل متصدر المجموعة فقط للنهائي.

2000: في ثاني مشاركاته بمرحلة المجموعات، تأهل الأهلي بعد تجاوز توسكر الكيني وفيتالو البوروندي في الأدوار التمهيدية. تكرر سيناريو 1999 بحصوله على المركز الثاني وخروجه من المنافسة.

2001: شهد هذا العام ثالث ظهور للأهلي في مرحلة المجموعات بعد إقصاء البحر الأحمر الإريتري وسان ميشيل في الأدوار التمهيدية. تمكن الأهلي من مواصلة مشواره والتتويج بالبطولة القارية.

2002: تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد إقصاء فاستاك الكيني والمريخ السوداني، لكنه ودع البطولة من هذه المرحلة.

2005: عاد الأهلي بعد غياب ثلاث نسخ ليصل إلى مرحلة المجموعات بعد تجاوز فيلا الأوغندي واتحاد الجزائر. واصل مشواره وحصد اللقب الرابع في تاريخه.

2006: تأهل الأهلي مرة أخرى إلى مرحلة المجموعات بعد إقصاء توسكر الكيني وريناسمينتو من غينيا الاستوائية، وتُوّج باللقب الخامس والثاني على التوالي.

2007: تأهل الأهلي للمجموعات بعد الفوز على بطل زيمبابوي وصن داونز الجنوب أفريقي، لكنه خسر النهائي أمام النجم الساحلي.

2008: صعد الأهلي للمجموعات بعدما انسحب فريق التحرير من إريتريا، وتجاوز بلاتنيوم ستارز الجنوب أفريقي. حقق الأهلي اللقب السادس في تاريخه.

2010: تأهل الأهلي بعد تجاوز جانرز بطل زيمبابوي والاتحاد الليبي، لكنه ودع البطولة من نصف النهائي بعد الهزيمة المثيرة أمام الترجي التونسي بهدف "إينرامو".

2011: تأهل الأهلي للمجموعات بعد إقصاء سوبر سبورت الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي، لكنه خرج من البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته.

2012: تمكن الأهلي من تجاوز البن الأثيوبي والملعب المالي ليصل إلى مرحلة المجموعات، وحقق اللقب السابع في تاريخه.

2013: تأهل الأهلي للمجموعات بعد الفوز على توسكر الكيني والبنزرتي التونسي، وحصد اللقب الثامن في تاريخه.

2016: بعد غياب 3 سنوات، عاد الأهلي للمجموعات بعد إقصاء ريكرياتيفو الأنجولي ويانج أفريكانز، لكنه ودع البطولة من هذه المرحلة.

2017: تأهل الأهلي للمجموعات بعد تخطي بيدفيست الجنوب أفريقي، ووصل إلى النهائي قبل أن يخسر أمام الوداد المغربي.

2018: تأهل الأهلي بعد تجاوز مونانا الجابوني، وواصل مشواره حتى النهائي، لكنه خسر اللقب لصالح الترجي التونسي.

2018-2019: صعد الأهلي بعد الفوز على جيما الإثيوبي، لكنه خرج من ربع النهائي.

2019-2020: تأهل الأهلي بعد تخطي كانو سبورت الغيني، وفاز بالبطولة على حساب الزمالك في "نهائي القرن".

2020-2021: تأهل بعد تجاوز سونديب بطل النيجر، واحتل المركز الثاني في مجموعته، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر تشيفز.

2021-2022: تأهل بعد تخطي جندراماري بطل النيجر، وواصل المشوار حتى النهائي لكنه خسر أمام الوداد المغربي.

2022-2023: تأهل بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي، وتصدر مجموعته ليواصل مشواره ويتوج بالبطولة في النهاية.

2023-2024: تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تجاوز سان جورج الإثيوبي، وتصدر مجموعته بـ12 نقطة، ليكمل مشواره ويُتوج باللقب على حساب الترجي التونسي.