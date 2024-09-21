ريال مدريد يسحق اسبانيول برباعية

ريال مدريد يسحق اسبانيول برباعيةحقق ريال مدريد فوزا عريضا على نظيره إسبانيول، بالفوز عليه برباعية مقابل هدف في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الليجا.وسجل لريال مدريد داني كارفاخال، رودريجو، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي في الدقائق 58 و75 و78 و90، بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد تيبو كورتوا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد حقق سلسلة من 38 مباراة متتالية بدون هزيمة في الليجا (28 فوزا و10 تعادلات).

وأضافت الشبكة: "هذه هي ثالث أفضل سلسلة عدم خسارة في تاريخ المسابقة، بعد تلك التي حققها برشلونة في 2018 (43 مباراة: 34 فوزا و9 تعادلات) وريال سوسيداد في 1980 (38 مباراة: 22 فوزا و16 تعادلا)".