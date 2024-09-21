نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامادو يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع اللاعب البنيني أتدجيكو سامادو للكشف الطبي اليوم، السبت، تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي.

يأتي هذا الإجراء بعد أن تمكن النادي المصري من الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق، ما يمهد الطريق لتسجيله كلاعب جديد في قائمة الفريق.

يسعى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر إلى تدعيم خط الدفاع قبل المواجهات الأفريقية والمحلية المرتقبة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

