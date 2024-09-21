علي ماهر يجتمع بجهازه المعاون لبحث الترتيبات النهائية لمباراة الهلال الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري اجتماعا هاما مع جهازه المعاون اليوم السبت لبحث الترتيبات النهائية قبل المواجهة المرتقبة للهلال الليبي في الاياب بالدور الثاني التمهيدي من بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية.

وتنطلق هذه المباراة غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءا على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ويهدف الاجتماع تقييم الحالة الفنية والبدنية خلال المعسكر ووضع اللمسات الأخيرة على الخطط التكتيكية المناسبة التي سيعتمدها الفريق.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيمي المغربي المكون من حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

