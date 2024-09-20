نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يهدد الأساطير.. 10 أرقام مميزة تُزين تأهل الزمالك لمجموعات الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الزمالك رسميًا لمرحلة المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024 - 2025، وذلك بعد تجاوز عقبة فريق الشرطة الكيني في دور الـ32 من البطولة القارية.

10 أرقام مميزة تُزين تأهل الزمالك لمجموعات الكونفدرالية

وتغلب الزمالك على نظيره الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية، والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا انتهت بفوز الزمالك 1-0 ليحسم أبناء ميت عقبة تأهلهم لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية بشكل رسمي بعد التفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

أرقام من تأهل الزمالك لمجموعات الكونفدرالية

- الزمالك حقق انتصاره رقم 14 على أندية كينيا، في 17 مباراة جمعته معهم، بينما خسر مباراتين وتعادل في مباراة.

- رفع الزمالك رصيد أهدافه في شباك أندية كينيا إلى 38 هدفًا، بينما ارتفعت الأهداف التي استقبلتها شباكه لـ10 أهداف.

- أحمد زيزو سجل هدفه الخامس مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية والهدف الأفريقي رقم 12 له مع الفارس الأبيض.

- زيزو أنهى صيام 172 يومًا عن التهديف مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وكان آخر أهدافه أمام مودرن سبورت في 31 مارس الماضي.

- ناصر ماهر سجل هدفه الأفريقي الأول مع الزمالك، والهدف الثالث له في الكونفدرالية بعدما سبق وسجل هدفين مع مودرن سبورت.

- نجح زيزو (12 هدفا) في تخطي عدد أهداف المغربي أشرف بن شرقي (11 هدفًا) بالبطولات الأفريقية مع الزمالك.

- استطاع زيزو معادلة رقم حازم إمام في رصيد أهدافه الأفريقية مع الزمالك برصيد 12 هدفًا لكل منهما.

- جوزيه جوميز حقق انتصاره السابع في الكونفدرالية مع الزمالك، بينما تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.

- تأهل الزمالك لمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد أعوام 2015، 2019، 2024.

- سجل أحمد زيزو هدفه رقم 80 بقميص الزمالك في مختلف البطولات ويفصله 4 أهداف عن معادلة رقم الأسطورة حمادة إمام في قائمة هدافي الفريق التاريخيين.