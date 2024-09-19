نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستضيف الشرطة.. ونهضة بركان يواجه دادجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي فريقا الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي لتأكيد تفوقهما في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حين يستضيفا الشرطة الكيني ودادجي البنيني علي الترتيب بينما ستكون هناك مهمة صعبة ومحفوفه بالمخاطر للخروج المبكر لخمسة فرق عربية أخرى في الدور ذاته.

وتمكن الزمالك من الفوز بهدف نظيف في مواجهة الذهاب علي الشرطة الكيني بالعاصمة نيروبي قبل أسبوع، بينما تغلب نهضة بركان علي مضيفه دادجي البنيني بهدفين نظيفين.

وسيكون الملعب التونسي في مهمة صعبة حين يحل ضيفًا علي اتحاد الجزائر رغم تفوقه بهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه وسيكون أيضًا المصري البورسعيدي مطالبًا بالفوز ولو بهدف علي الهلال الليبي الذي تغلب عليه في بنغازي 3-2، كما يحاول الأهلي الليبي الخروج من مأزق التعادل السلبي ذهابًا حين يحل ضيفًا علي سيمبا التنزاني.



وتنطلق فعاليات جولة إياب دور الـ32 للكونفدرالية الجمعة بثلاث مباريات، حيث يستضيف الزمالك فريق الشرطة الكيني، بينما يلعب نهضة بركان مع دادجي البنيني، وأخيرًا الملعب المالي مع باينسفيل الليبيري.

كما تجرى ثلاث مباريات أخرى السبت، حيث يلتقي سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي مع بروجريسو دي لوندا الأنغولي، وشباب فسطنطنية الجزائري مع نسواترمان، والصفاقسي التونسي مع روكينزو البوروندي.

وتختتم مباريات الجولة الأحد بعشر مباريات، حيث يلعب إنيمبا النيجيري مع أتوال واجادوجو البوركيني، ودياراف دي داكار السنغالي مع راسينغ أبيدجان الإيفواري، وفيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي مع ستيلنيوش الجنوب أفريقي، وأوثو دويو الكونغولي مع بلاك بويز الموزمبيقي.