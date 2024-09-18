خالد الغندور يكشف موقف أشرف داري من السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن أشرف داري مدافع الأهلي الجديد شارك في التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا لمباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موقف أشرف داري من السوبر الافريقي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اللاعب شارك في جزء من المران اليوم وغدًا سيتواجد في المران بالكامل".

وأختتم:" هناك اتجاه داخل الجهاز الفني لعدم الدفع به في مباراة جورماهيا أو مشاركته لدقائق قليلة ليكون جاهز تمامًا لمباراة السوبر الافريقي ضد الزمالك".