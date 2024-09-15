نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نص أقوال مهاجم بيراميدز في شكوى سب جماهير الأهلي.. بكاء اللاعب وموقف الانضباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور نص أقوال مروان حمدي مهاجم بيراميدز في شكوى الأهلي بسبب تعدي الأخير علي جماهير القلعة الحمراء بالسب.

نص أقوال مروان حمدي مهاجم بيراميدز في شكوى الأهلي

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "لجنة الانضباط استدعت مروان حمدي مهاجم بيراميدز من أسبوع للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي، بسبب تجاوزاته ضد النادي وجماهيره في مباراة الفريقين بالدوري".

أضاف: "مروان اعتذر أمام لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وقال أنا بحترم الأهلي وجماهيره ومكنش قصدي، أنا كنت منفعل وكنت مضغوط وبكيت بيني وبين نفسي بسبب الهجوم عليا من الجماهير وسباب وشتائم فيا وفي زمايلي".

وواصل:" مروان قال أنا نفسيا مضغوط وتعبان لأن طوال مشواري في الملاعب أنا بحترم كل الأندية والجماهير ومحصلش مني تجاوز ضد جماهير الأهلي أو مسؤوليه قبل كده".

وأكمل: "لجنة الانضباط حتى الآن لم تتخذ قرار في الشكوى لأنها بتستكمل التحقيقات والاستماع لأقوال كلا من إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وأعضاء مجلس الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

كمان اللجنة بتحقق مع ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري وأحمد الشناوي حارس المرمى ومروان حمدي وكريم حافظ ومحمود زلاكا ومحمود عبد العاطي".