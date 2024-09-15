برشلونة يرد اعتباره برباعية أمام جيرونا

برشلونة يرد اعتباره برباعية أمام جيرونارد فريق برشلونة اعتباره من مضيفه جيرونا وهزمه بنتيجة 4-1 في ديربي كتالوني ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

سجل رباعية برشلونة، لامين جمال في الدقيقتين 30 و37، وداني أولمو في الدقيقة 47، وبيدرو غونزاليس لوبيز بيدري في الدقيقة 64.. فيما سجل هدف جيرونا الوحيد،كريستيان ستواني في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز حقق برشلونة العلامة الكاملة 5 انتصارات متتالية، في أفضل بداية له منذ موسم 2017 - 2018 عندما فاز بمبارياته السبع الأولى، ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الفائز على ريال سوسييداد بهدفين دون رد أمس...فيما تجمد رصيد جيرونا عند 7 نقاط في المركز السابع.

وثأر برشلونة اليوم من خسارته أمام جيرونا ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بنتيجة (2 - 4 )، ليستعد بأفضل طريقة لمواجهة مضيفه موناكو الفرنسي الخميس المقبل بدوري أبطال أوروبا.. في المقابل، يستعد جيرونا لمواجهة مضيفه باريس سان جرمان في دوري الأبطال الأربعاء المقبل.

ويلعب لاحقا اليوم، لاس بالماس مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا..على أن تختتم الجولة غدا الاثنين، بلقاء رايو فايكانو مع أوساسونا.