تامر حسني يطلب من جمهوره الدعاء لوالدة مي عز الدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - كشف النجم تامر حسني عن تدهور الحالة الصحية لوالدة النجمة مي عز الدين.

كتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري عبر حسابه علي موقع انستجرام: "نسألكم الدعاء لوالدة مي عز الدين، هي في أشد الحاجة لدعائنا".

طالبت الفنانة مي عز الدين، جمهورها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بالدعاء لوالدتها بعد التعرض لوعكة صحية مؤخرا.

وكتبت مي عز الدين عبر «ستوري» عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «أرجو الدعاء لوالدتي»، ولم تكشف أي تفاصيل حول الحالة الصحية لوالدتها.