أخبار اليمن : 400 يوم على الإبادة.. أرقام تكشف حجم المأساة في غزة

400 يوم على الإبادة.. أرقام تكشف حجم المأساة في غزةكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن حجم الدمار والخسائر البشرية التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين والسكان بالقطاع.

وقال الإعلامي الحكومي في تقريره، اليوم، بمناسبة مرور 400 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي إن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت 86% وتقدر الخسائر الأولية المباشرة للحرب 37 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن الاحتلال ارتكب 3,798 مجزرة، وأسفرت جرائم الاحتلال عن 43,552 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات، وقرابة 10,000 مفقود.

وأشار إلى أن من بين الشهداء 1054 شهيدا من الطواقم الطبية، و85 شهيدا من الدفاع المدني، و184 شهيدا من الصحفيين، وتم انتشال 520 شهيدا من 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، فيما أوقعت الحرب 102,765 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 398 جريحا ومصابا من الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح التقرير أن 1367 عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.

وأشار إلى أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، ومن بين الشهداء 11,891 شهيدة من النساء، و17,385 شهيدا من الأطفال، منهم 209 أطفال رضع ولدوا واستشهدوا في الحرب، و825 طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

ولفت إلى أن 35,055 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، وهناك 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وأوضح التقرير الإحصائي أن 202 مركزا للإيواء استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، فيما يوجد 2 مليون نازح في قطاع غزة، وهناك 100,000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

وكشف أنه نتيجة النزوح يوجد في قطاع غزة 1,737,524 مصابا بأمراض معدية، منهم 71,338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي.

واعتقل الاحتلال 5,300 مواطنا من قطاع غزة خلال الحرب، بينهم 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية تم اغتيال 3 أطباء منهم، وسجلت 38 حالة اعتقال لصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، فيما دمر الاحتلال 206 مقرات حكومية، 129 مدرسة وجامعة دمرت بشكل كلي، و344 مدرسة وجامعة دمرت بشكل جزئي.

وقتل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب 12,700 طالب وطالبة، و750 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم، وأعدم 138 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا، وحرم 785,000 طالب وطالبة من التعليم.

كما دمر الاحتلال 815 مسجدا بشكل كلي، و151 مسجدا دمرها بشكل بليغ وبحاجة إلى إعادة ترميم، كما استهدف ودمر 3 كنائس.

ودمر الاحتلال 19 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وسرق 2,300 جثمان من العديد من مقابر قطاع غزة.

كما دمر الاحتلال بشكل كلي 159,000 وحدة سكنية، وهناك 83,000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، و193,000 وحدة سكنية دمرت جزئيا، وألقى الاحتلال 86,400 طن من المتفجرات على قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية، وأخرج عن الخدمة 34 مستشفى، و80 مركزا صحيا، واستهدف 134 سيارة إسعاف.

كما دمر الاحتلال 3,130 كيلو مترا من شبكات الكهرباء، و125 محولا لتوزيع الكهرباء الأرضية، و330,000 متر طولي من شبكات المياه، و655,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، و2,835,000 متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.

ودمر 206 مواقع أثرية وتراثية، و39 منشأة وملعبا وصالة رياضية، و717 بئر مياه دمرت وأخرجت عن الخدمة.