تامر حسني يطالب الجمهور بالدعاء لوالدة مي عز الدين كشف النجم تامر حسني عن تدهور الحالة الصحية لوالدة النجمة مي عز الدين وكتب تامر حسني عبر خاصية Stories عبر تط إقرأ المزيد

كشف النجم تامر حسني عن تدهور الحالة الصحية لوالدة النجمة مي عز الدين، وكتب تامر حسني عبر خاصية Stories عبر تطبيق Instagram: "نسألكم الدعاء لوالدة مي عز الدين، هي في أشد الحاجة لدعائنا".

يذكر أن مي عز الدين أيضا طالبت الجمهور بالدعاء لوالدتها مؤخرا، ومنذ يونيو الماضي حيث بدأت معاناتها مع المرض، وكشفت مي في وقت سابق عن معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

يذكر أنه عرض مؤخرا لمي عزالدين مسرحية "قلبي وأشباحه" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة عمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإخراج محمد محمدي.