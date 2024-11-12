محمد التاجي يكشف حقيقة رفضه العمل مع عادل إمام كشف الفنان محمد التاجي عن سر غضب الفنان عادل إمام منه وحقيقة رفضه العمل معه بعد أن اعتذر عن المشاركة في فيلمي إقرأ المزيد

كشف الفنان محمد التاجي عن سر غضب الفنان عادل إمام منه وحقيقة رفضه العمل معه، بعد أن اعتذر عن المشاركة في فيلمين شهيرين للزعيم.

وقال محمد التاجي خلال برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، أمس الاثنين، إنه لا يرفض العمل مع عادل إمام، لكن الحظ لم يمهله للمشاركة في عملين هامين مع الزعيم خلال مسيرته الفنية الممتدة.

وأضاف خلال اللقاء أنه عرض عليه أن يقدم دورا بفيلم "النوم في العسل"، بشرط أن يبدأ تصوير مشاهده بعد الغد، وكان حينها مشغولا بتصوير مسلسلين آخرين، فطلب من المخرج تأجيل مشاهده لبداية الأسبوع، ما حال بينه وبين تقديم هذا الدور.

وقال إنه بعد هذا الموقف، غضب منه كل من عادل إمام والكاتب الكبير وحيد حامد مؤلف الفيلم، إلا أن الأمر كان خارجا عن إرادته.

وفي موقف آخر، روى التاجي أنه عرض عليه دور "طلال" المتحرش ضمن أحداث فيلم "عمارة يعقوبيان"، إلا أنه رفض تقديم هذا الدور. وأضاف قائلا: "رفضت شخصية المتحرش وقلت وقتها أنا عندي بنات"، معتبرا أن هذا النوع من الأدوار قد يؤثر سلبا على سمعته وتاريخه، وبعد رفضه المشاركة في هذا العمل الهام، ترددت الإشاعات بأنه يرفض العمل مع النجم عادل إمام.

من ناحية أخرى، كشف التاجي لأول مرة أنه حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عسر، وقال: "الفنان عبدالوارث عسر هو جدي وأنا أفتخر أنه جدي، ولكنه كان يرفض في البداية أن أقول إنني قريبه، وبعد نجاحي في مسلسل البشاير علم أنني ممثل جيد".

كما تطرق التاجي إلى علاقته القوية بالفنان الراحل نور الشريف، وعبر عنها بقوله: "أصبحت يتيما بعد وفاة النجم الكبير نور الشريف لأنه تبنى جيلا كاملا من الفنانين وأنا منهم، وتعلمنا منه وساعدنا".

وأردف "كان فنانا رائعا قدمت معه عددا كبيرا من الأعمال".

يذكر أن الفنان محمد التاجي شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، أشهرها مسرحية "المتزوجون" مع سمير غانم، وفيلم "آخر الرجال المحترمين" مع نور الشريف، ومسلسلات "لا" و"البشاير"، و"حدائق الشيطان"، و"فاتن أمل حربي" وغيرها من الأعمال.