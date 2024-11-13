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بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2024 بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.وصل رئيس المهرجان حس إقرأ المزيد

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 بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وصل رئيس المهرجان حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء أولا، ومن بعده بدأ توافد النجوم أولهم الفنانة دينا والإعلامية هالة سرحان.

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يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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