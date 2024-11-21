سيارة الإسعاف تأخرت فألغى الحكم مباراة الأهلي وإنبي في الكرة النسائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 03:37 مساءً -

قررت نورا سمير حكم مباراة إنبي والأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، إلغاء المباراة بعد تأخر وصول سياراة الأسعاف ملعب اللقاء لأكثر من 20 دقيقة .

وألغيت المباراة بعدما انتظر طاقم تحكيم المباراة واللاعبات وصول السيارة، خلال المدة القانونية وهي 20 دقيقة كما تنص اللائحة.

ويحتل نادي إنبي المركز الرابع عشر من ترتيب البطولة، وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من مباراة أمام الطيران، بعد خوض 4 مباريات فقط .

ويحتل الأهلى صدارة الترتيب العام للبطولة، برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة محرزًا 35 هدفًا، وسكن مرماه هدفًا وحيد .