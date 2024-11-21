نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، آخر تطورات إصابة البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد وذلك قبل مواجهتي ليجانيس في الدوري الإسباني، وليفربول بدوري أبطال أوروبا.

رودريجيو يحاول تسريع عملية تعافيه

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن رودريجو أكمل جزءًا من الجلسة التدريبية مع المجموعة اليوم.

وأضافت الصحيفة إن البرازيلي يعمل على تسريع عملية تعافيه، ولديه مشاعر جيدة ويمكن تقديم موعد عودته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يتم استبعاد رودريجو من حسابات الفريق الملكي ضد ليجانيس، وهناك تفاؤل كبير في مشاركته ضد ليفربول.

وأصيب رودريجو في رجله اليسرى، خلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد على أوساسونا 4-0، ضمن الدوري الإسباني، واستبدل بعد مرور نحو 20 دقيقة.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ليجانيس يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق ريال مدريد بنظيره ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.