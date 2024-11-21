الرياضة

فنربخشة يحدد بديل النصيري من الهلال السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير تركية مفاجأة تتعلق بمستقبل المغربي يوسف النصيري الذي بات على بُعد خطوات قليلة من الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

فنربخشة يحدد بديل النصيري من الهلال السعودي

وكانت تقارير سعودية، قد أكدت أن إدارة النصر دخلت في مفاوضات جادة للتعاقد مع يوسف النصيري خلال الميركاتو الشتوي القادم، في ظل استعداد فنربخشة للتخلي عنه.

وذكرت صحيفة “فاناتيك” التركية، أن فنربخشة بدأ عملية البحث عن مهاجمين متاحين في الميركاتو الشتوي، لتعويض الرحيل المرتقب ليوسف النصيري إلى النصر.

وأوضحت، أن فنربخشة جهز قائمة أولوية تضم عدة أسماء مرشحة لتعويض يوسف النصيري، أبرزها ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال السعودي.

وأشارت، إلى أن ميتروفيتش مهاجم الهلال، ليس الاسم الوحيد المرشح لتعزيز هجوم فنربخشة، بل تضم القائمة كذلك جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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