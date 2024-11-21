انت الأن تتابع خبر "تحديث شامل لحركة السوق ".. سعر طن الحديد والاسمنت اليوم الخميس 21-11-2024 فى مصانع الحديد والصلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من العاملين فى مجال البناء والانشاء حول سعر طن الحديد والاسمنت اليوم فقد انخفض سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-11-2024 بالمصانع والسوق المحلية، حسبما أفادت به بوابة الأسعار المحلية عبر موقعها الإلكتروني، حيث تراجع سعر حديد عز بنحو 317 جنيهًا مسجلًا بذلك 39840 جنيهًا للطن، فيما استقر الحديد الاستثماري على مستوياته الأخيرة.

سعر طن الحديد والاسمنت اليوم

نرصد لكم من خلال موقعنا الاخبارى “جريدة مانشيت” كافة التفاصيل حول سعر طن الحديد والاسمنت اليوم فقد وصل سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-11-2024 بعد آخر تراجع له الأرقام التالية:

حديد عز: 39840 جنيهًا.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38585 جنيهًا.

حديد بشاي: 36500 جنيه.

طن ستيل: 37000 جنيه.

حديد السويس: 37000 جنيه

سعر طن الأسمنت اليوم

يأتي الأسمنت في نفس مرتبة الحديد من حيثُ الأهمية، فهم يعملان على تكملة بعضهم البعض، وجاء سعره وفقاً للتحديثات الأخيره المُعلنه من الشركات، على النحو الآتي :

المعلم 2,800 جنيه.

السهم 2,810.

الفهد 2,780.

وادي النيل 2,770.

بني سويف 2,800.

المسلح 2,000.

جنوب الوادي 2,220.

المخصوص 2,850.

السويس 2,900.

السويدي 3,300.

العسكري 2,700.

النصر 2,800.

سيناء 42.5 2,800.

حلوان 2,860.

المنيا 3,000.

المهندس 2,900.

تايتان 2,850.

المصري 2,830.

الممتاز 2,850.

التعمير 2,830.

الصعيد 2,850.

أسيوط 2,820.

المصريين 2,800.

العامرية عادة 2,990.

البرج 3,000.

الماكس 3,040.

النهضة 2,940.

أسوان 2,750.

السد العالي 2,740.

قنا 3,000.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

وفى ظل الحديث عن سعر طن الحديد والاسمنت اليوم فاننا سنعرض لكم الان أسعار الأسمنت الأبيض اليوم وهى كالاتى..

الأسمنت الأبيض العادة 4,120 جنيه.

سوبر سيناء 4,000 جنيه.

سوبر رويال 4,000 جنيه.

رويال العادة 4,150 جنيه.

الواحة الأبيض 4,140 جنيه.

سعر الأسمنت المخلوط اليوم

وفى إطار الحديث عن سعر طن الحديد والاسمنت اليوم فاننا سنعرض لكم الان سعر الأسمنت المخلوط اليوم يُعد الأسمنت المخلوط من الأنواع التي يتم إستخدامها في الماشريع الضخمه، نظراً لقوته ومتانته،

وجاء سعره كالتالي :

اسيوط ايه وان 2,130 جنيه.

لافارج شطبنا 2,180 جنيه.

الواحة 2,170 جنيه.

العمران 888 2,100 جنيه.

أهل مصر 2,260 جنيه.

التعمير للتشطيبات 2,120 جنيه.

أسعار الطوب الأحمر اليوم