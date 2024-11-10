أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ حمود اللهيم

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ حمود اللهيم
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمود لهيم هزاع اللهيم، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.
وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ عبدالغني لهيم هزاع اللهيم عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بمديرية ريده، وإلى نجل الفقيد محمد حمود اللهيم وإخوانه وكافة آل اللهيم في مديرية ريده محافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.
وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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