نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الزمالك يقدم صفقة عمر فرج وقائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا وتريزيجيه يتألق في ظهوره الأول مع الريان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الزمالك يعلن التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج قادمًا من أيك السويدي

أعلن نادي الزمالك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج نجم فريق أيك السويدي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

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محمد صلاح يطارد رقم ستوريدج أمام نوتنجهام

يسعى المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، لمواصلة التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي عندما يلعب ضد نوتنجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تريزيجيه يقدم بداية مثالية مع الريان في دوري نجوم قطر

تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة فريق الريان أمام نظيره الشحانية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة بطولة الدوري القطري.

وقدم محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري والمنتخب المصري بداية مثالية في مباراته الأولى والذي تواجد في التشكيل الأساسي.

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قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمباراة الغد أمام مضيفه ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

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محمد عبدالمنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

تواجد محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر ونيس، قائمة فريقه المختارة لمواجهة أولمبيك مارسيليا المقبلة في بطولة الدوري الفرنسي.

يستعد فريق نيس، لمواجهة أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي، يوم غدٍ السبت.

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كاف يوافق على طلب الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، على طلب نادي الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفريق، قبل مباراة الفريق أمام الشرطة الكيني، المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

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قائمة الأهلي المغادرة إلى كينيا لمواجهة جورماهيا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه التي اختارها للسفر إلى كينيا استعدادًا لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.