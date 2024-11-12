نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. أول تعليق من والده بعد ترشح مصطفى شوبير لجائزة كاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار أحمد شوبير، إلى سعادته الكبيرة بترشيح نجله مصطفى شوبير حارس الأهلي، للحصول على جائزتين من جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024.

شوبير عن ترشيح نجله لجائزتين: حاجة تسعد وتشرف

وينافس مصطفى شوبير، على جائزتي أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، مع زميله حسين الشحات، وأفضل حارس مرمى في القارة.

وذكر حساب “كاف” على منصة “إكس”، إن هناك 3 لاعبين فقط نالوا شرف الترشيح لجائزتين من جوائز الأفضل في إفريقيا لهذا العام، هم: مصطفى شوبير، وأسامة بن بوط، حارس اتحاد العاصمة الجزائري، وعبدالعزيز عيسى، لاعب نادي دريمز الغاني.

وعلّق شوبير على ذلك، عبر قناة الأهلي: “حاجة تسعد وتشرف، وأتمنى للجميع التوفيق، وتحية خاصة لمصطفى شوبير الذي قدم مستوى مميز في بطولة إفريقيا مع الأهلي”.

يشار إلى إن مصطفى شوبير نجح في تعويض غياب محمد الشناوي للإصابة عن الأهلي في مباريات الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.