لافروف: فوز ترامب في الانتخابات لن يغير موقف واشنطن تجاه أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لن يؤدي إلى تغيير مبدئي في موقف واشنطن تجاه أوكرانيا.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية، عرضت قناة "روسيا 1" مقتطفات منها، يوم الأربعاء، إن "الموقف المبدئي لواشنطن تجاه الشؤون الأوكرانية، والأوروبية أيضا، لن يتغير بمعنى أن واشنطن ستسعى دائما للحفاظ على السيطرة على كل ما يحدث في المجال المجاور للناتو وداخل مجال الناتو نفسه".

وتابع قائلا إن "الاتحاد الأوروبي أصبح مثيلا للناتو من الناحية العسكرية والسياسية. كيف سيجري ذلك وكيف يتصورون أداء مهام السيطرة في الظروف الجديدة؟ هذا يمكن القيام به بطرق مختلفة، وأنا لن أتنبأ بها. ولكن ليس لدي أدنى شك أنهم سيرغبون في بقاء تلك المسائل تحت سيطرتهم".

يذكر أن مرشح الجمهوريين الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب كان قد تحدث في أثناء الحملة الانتخابية عن عزمه على تسوية النزاع في أوكرانيا قبل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير 2025، لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته بشأن أوكرانيا.