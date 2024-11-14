وزارة العمل : تنفيذ خطة ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمكاتب التابعة لمديرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، عن ميكنة شهادات القيد "كعب العمل" وشهادات " قياس المهارة" بمكتب العمل التابع لها بمنطقة القنطرة شرق ، وبدء العمل وفق المنظومة الإلكترونية الجديدة ، وذلك فى إطار خطة شاملة لتنفيذ هذه الميكنة ، تشمل تحديث البنية التحتية التقنية ، وتجهيز المكاتب التابعة للمديرية بأحدث التقنيات اللازمة لميكنة الشهادات ، للعمل وفقاً لمنظومة العمل المميكنة فى جميع ملفات عملها فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد ( كعوب العمل المميكنة )، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن ، وكذلك تسجيل راغبي العمل بالداخل والخارج ، ومهام التفتيش على المنشآت عمالياً وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانياً وحكومة عمليات التفتيش ، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل المستمرة في تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها مهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها في ظل الجمهورية الجديدة ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيز المكاتب التابعة للمديرية بأحدث التقنيات اللازمة لميكنة الشهادات المستخرجة ، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التي بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 ، وأضاف مدير المديرية أن ميكنة الخدمات المقدمة من خلال المديرية تساهم فى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وذلك بتبسيط الإجراءات من خلال ميكنة الشهادات، مما يُسهل الإجراءات على المستثمرين والعاملين على حد سواء، مما يوفر الوقت والجهد ، فضلاً عن تحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، حيث يمكن تتبع ومراجعة البيانات بسهولة ويسر ، وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل أكثر تنظيماً وشفافية، لتصبح محافظة الإسماعيلية وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين ، مما يدعم احتياجات السوق المحلي ويساعد في جذب الشركات الباحثة عن عمالة ماهرة ..