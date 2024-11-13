الأمين العام لحلف الناتو يعترف بالخسارات الأوكرانية على الجبهات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالخسارات الأوكرانية على الجبهات.

وقال روته في مؤتمر صحفي في وارسو: "طوال فصل الشتاء نحتاج إلى التأكد من استمرار تدفق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا".

وأضاف: "يمكننا نقل القوات الأوكرانية من موقع تخسر فيه الأراضي إلى موقع تحقق فيه الاستقرار في الجبهة ثم بعد ذلك تستعاد الأراضي".

وشدد روته على أن الدعم العسكري لكييف من قبل دول الناتو مهم للغاية.

وتابع روته: "ناقشت مع السلطات البولندية أهمية تعزيز القدرات الدفاعية للحلف، بحثنا كيفية تعزيز دفاعاتنا من خلال الاستثمار بشكل أكبر في قدراتنا وزيادة إنتاجنا".

ووفقا له، ينبغي على الحلف أن يزيد إنتاجه الدفاعي بنفس الطريقة التي تفعلها روسيا والصين.

وقد تولى روته منصبه كأمين عام لحلف "الناتو" في أوائل أكتوبر الماضي. وفي أول خطاب له، قال إنه يجب منح أوكرانيا عضوية في الحلف، كما شدد على ضرورة زيادة المساعدات لكييف ضمن أولوياته في منصبه الجديد.

كما قال روته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إنه يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا "إعادة تأكيد الالتزام بالدعم الطويل الأمد" وبذل المزيد من الجهود لضمان قدرة أوكرانيا القتالية من خلال منحها المساعدة التي تحتاجها من أجل "تغيير مسار النزاع".