”ذا تايمز”: أوكرانيا قد تصنع قنبلة نووية في حال توقف المساعدات الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نقلا عن تقرير أعده باحثون أوكران أن أوكرانيا قد تطور قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر في حال توقف المساعدات الأمريكية.

وجاء في المنشور: "يمكن لأوكرانيا أن تطور قنبلة نووية بدائية في غضون بضعة أشهر إذا أوقف ترامب المساعدات العسكرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن القنبلة يمكن صنعها من البلوتونيوم الناتج عن قضبان الوقود المستهلك في المفاعلات النووية.

وبحسب الصحيفة تم بالفعل طرح الأمر من قبل نائب وزير الدفاع الأوكراني ولكن لم تتم الموافقة عليه من قبل السلطات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تسمح بتصنيع أو ظهور أسلحة نووية في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف.

هذا وأفادت صحيفة "بيلد" نقلا عن مسؤول أوكراني لم تذكر اسمه بأن كييف قادرة على صناعة "أسلحة نووية" لاستخدامها ضد روسيا خلال أسابيع قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السيناريو معد للفترة التي تلي التسوية المحتملة للنزاع إذا أخذنا في الاعتبار أن أوكرانيا لن يتم قبولها كعضو في "الناتو"، بالإضافة إلى الإجراءات اللاحقة من قبل الجيش الروسي.

وأضافت "بيلد" أن استعداد كييف لمثل هذا السيناريو تؤكده التصريحات الأخيرة لفلاديمير زيلينسكي. الذي قال خلال زيارته للولايات المتحدة مؤخرا في حديث مع المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب: "إما أن تمتلك أوكرانيا أسلحة نووية، وبعد ذلك ستصبح وسيلة دفاعنا، أو سيتعين علينا الانضمام إلى حلف ما، وبخلاف حلف "الناتو"، ليس لدينا أي تحالفات فعالة اليوم".