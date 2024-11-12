بيريز: صلاح تعرض للظلم.. وأتمنى بقائه في إنجلترا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد روبرت بيريز أسطورة فرنسا وفريق أرسنال الإنجليزي، على أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هو أحد أفضل لاعبي أوروبا والعالم.

روبرت بيريز: محمد صلاح من أفضل لاعبي والعالم

قال روبرت بيريز أسطورة فرنسا وأرسنال، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "محمد صلاح من أفضل لاعبي أوروبا والعالم، وما يقدمه صلاح مع ليفربول هو أداء استثنائي منذ سنوات عديدة".

وأضاف: "صلاح تعرض للظلم لعدم تواجده في قائمة المرشحين للكرة الذهبية، قائمة الكرة الذهبية هي من خسرت صلاح وليس العكس".

وشدد: "صلاح لاعب كبير جدا ومشكلة الكرة الذهبية في تصويت الصحفيين".

وأردف: "لما لا يلعب صلاح في آرسنال فهو الأفضل في أوروبا، أتمنى بقاء صلاح في إنجلترا فهو الأفضل".

واختتم روبرت بيريز حديثه قائلًا: "بداية آرسنال في الدوري الإنجليزي كانت جيدة لكن تأثره بالإجهاد في نتائجه".

