نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تروج لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة بدرية طلبة لمسحريتها الجديدة "ألف تيتة وتيتة" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

منشور بدرية طلبة عبر حسابها على إنستجرام

نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على إنستجرام البوستر الرسمي الدعائي لمسرحية ألف تيتة وتيتة، وكتبت من خلال خاصية كتابة التعليقات الآتي:

"مسرحية ألف تيتة وتيتة على مسرح محمد العلي الرياض البوليڤار من 21 / 25 من نوڤمبر مستنيينكم لينك الحجز في البايو".

منشور الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

تفاصيل مسرحية ألف تيتا وتيتة

ومن ناحية أخرى تنتمي مسرحية ألف تيتة وتيتة إلى فئة الأعمال المسرحية الكوميدية، والتي تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي مميز، ويتم العرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية لهذا العام الحالي 2024.

أبطال مسرحية ألف تيتة وتيتة

ويشارك في بطولة مسرحية ألف تيتة وتيتة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أكرم حسني، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، وآخرين من نجوم الفن.

أحدث أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر إن الفنانة بدرية طلبة تشارك في ماراثون دراما رمضان للعام المقبل 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعدد آخر من النجومؤ ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.