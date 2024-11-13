نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب توقف مفاوضات تجديد عقد ثنائي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الفترة الحالية، توقف مفاوضات نادي برشلونة مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم وذلك في ظل عدم التوصل لأي اتفاق.

غموض موقف أراوخو ودي يونج مع برشلونة

أوضح لويس روخو التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية، إن مفاوضات برشلونة لتجديد عقدي الثنائي الأوروجوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونج متوقفة في الوقت الحالي.

وقال روخو إن أراوخو ودي يونج يتجاهلان عرض برشلونة المقدم للتجديد منذ عدة أشهر.

وفي سياق متصل، يقترب نادي برشلونة من خطوة تجديد عقد لاعب الوسط بيدري ليستمر رفقة الفريق الكتالوني حتى يونيو 2029.