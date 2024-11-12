الرياضة

أسطورة فرنسا يعلق على تعرض مبابي لانتقادات قوية وخلافه مع ديشامب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد روبرت بيريز أسطورة فرنسا وفريق أرسنال الإنجليزي، على أن تعرض الفرنسي كيليان مبابي إلى انتقادات قوية في فرنسا خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعي بسبب تراجع مستواه.

بيريز: مشجعو ريال مدريد ينتظروا الكثير من مبابي

قال روبرت بيريز أسطورة فرنسا وأرسنال، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "مبابي يتعرض لانتقادات قوية في فرنسا وإسبانيا وهذا طبيعي بسبب مستواه".

وتابع: "مشجعو ريال مدريد ينتظروا الكثير من مبابي لكن اللعب لنادي جديد ليس سهلا".

وشدد: "مبابي مطالب بتغيير طريقة لعبه وتقبل الانتقادات ويعترف بتراجع مستواه ويحسنه".

وأردف: "مبابي مطالب بالتأقلم مع تغيير مركزه في ريال مدريد وليس العكس، ومن الصعب أن يرفض أي لاعب اللعب لريال مدريد".

واختتم روبرت بيريز حديثه قائلًا: "لا يوجد صراع بين مبابي وديشامب لكنه ليس في مستواه وأخبره أنه لن يضمه في الوقت الحالي".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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