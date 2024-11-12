نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة فرنسا يعلق على تعرض مبابي لانتقادات قوية وخلافه مع ديشامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد روبرت بيريز أسطورة فرنسا وفريق أرسنال الإنجليزي، على أن تعرض الفرنسي كيليان مبابي إلى انتقادات قوية في فرنسا خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعي بسبب تراجع مستواه.

بيريز: مشجعو ريال مدريد ينتظروا الكثير من مبابي

قال روبرت بيريز أسطورة فرنسا وأرسنال، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "مبابي يتعرض لانتقادات قوية في فرنسا وإسبانيا وهذا طبيعي بسبب مستواه".

وتابع: "مشجعو ريال مدريد ينتظروا الكثير من مبابي لكن اللعب لنادي جديد ليس سهلا".

وشدد: "مبابي مطالب بتغيير طريقة لعبه وتقبل الانتقادات ويعترف بتراجع مستواه ويحسنه".

وأردف: "مبابي مطالب بالتأقلم مع تغيير مركزه في ريال مدريد وليس العكس، ومن الصعب أن يرفض أي لاعب اللعب لريال مدريد".

واختتم روبرت بيريز حديثه قائلًا: "لا يوجد صراع بين مبابي وديشامب لكنه ليس في مستواه وأخبره أنه لن يضمه في الوقت الحالي".