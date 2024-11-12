نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز يُحيي الذكرى الثامنة لوفاة والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كريم محمود عبد العزيز يُحيي الذكرى الثامنة لوفاة والده

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز، الذكرى الثامنة لوفاة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز بكلمات مؤثرة، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنان كريم محمود عبد العزيز

حيث علق كريم محمود عبد العزيز على منشوره قائلًا: "8 سنين على أكتر يوم فارق في حياتي. الله يرحمك يا أبوالرجولة كلها".

كريم محمود عبد العزيز يُحيي الذكرى الثامنة لوفاة والده

وفي سياق آخر، انطلق الفنان كريم محمود عبدالعزيز في تصوير مسلسله الجديد “مملكة الحرير” بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي. المسلسل مكوّن من 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من محمود غريب وأحمد غزي، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة “Watch it”.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز



وكان آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز، هو مسلسل "البيت بيتي 2"، والعمل مكون من 10 حلقات، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والمسلسل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.

أحداث مسلسل "البيت بيتي 2"

و تدور أحداث المسلسل كالتالي: بعد أن اكتشفا سر القصر وأنهم أبناء عمومة ينطلق بينو وكراكيري في رحلة رعب جديدة بعد قبولهما دعوة إلى أحد الفنادق، مليئة بالمواجهات الخارقة للطبيعة التي لا تشبه شيئا مما واجهاه سابقًا حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي و رعب لتشويق الجمهور إلى أحداثه.