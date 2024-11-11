الرياضة

عصام عبدالفتاح: زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وأتوقع حدوث مشكلة في غرفة الـVAR

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الخبير التحكيمي عصام عبدالفتاح، الحكم المصري مظلوم وأتمنى أن يضع المجلس الجديد التحكيم على رأس أولوياته.

وتابع عصام عبدالفتاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "الخبراء الأجانب السابقين ضيعوا التحكيم المصري".

وأضاف:" أتمنى التوفيق للجنة الحكام بقيادة ياسر عبدالرؤوف ودورها معالجة الأخطاء، واتمسك برأي في أن لجنة الحكام لم تتورط في التسريب الصوتي للحكم محمد عادل".

وأكمل: "أشك في أن كرة مصطفى شلبي أمام سموحة هدف لكن من الصعب لكن من الصعب التأكيد بسبب عدم رسم الخطوط من حكم الفيديو".

واستطرد: "أتوقع وجود عطل بتقنية الـVAR وخطوط التسلل أو إنقطاع التيار الكهربائي في لعبة مصطفى شلبي".

واختتم: "زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي ولا يصحك احتساب ركلة جزاء أمام الأهلي ولا يصح احتساب الكرة ركلة حرة غير مباشرة على المهاجم".

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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