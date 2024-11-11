نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عبدالفتاح: زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وأتوقع حدوث مشكلة في غرفة الـVAR في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الخبير التحكيمي عصام عبدالفتاح، الحكم المصري مظلوم وأتمنى أن يضع المجلس الجديد التحكيم على رأس أولوياته.

وتابع عصام عبدالفتاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "الخبراء الأجانب السابقين ضيعوا التحكيم المصري".

وأضاف:" أتمنى التوفيق للجنة الحكام بقيادة ياسر عبدالرؤوف ودورها معالجة الأخطاء، واتمسك برأي في أن لجنة الحكام لم تتورط في التسريب الصوتي للحكم محمد عادل".

وأكمل: "أشك في أن كرة مصطفى شلبي أمام سموحة هدف لكن من الصعب لكن من الصعب التأكيد بسبب عدم رسم الخطوط من حكم الفيديو".

واستطرد: "أتوقع وجود عطل بتقنية الـVAR وخطوط التسلل أو إنقطاع التيار الكهربائي في لعبة مصطفى شلبي".

واختتم: "زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي ولا يصحك احتساب ركلة جزاء أمام الأهلي ولا يصح احتساب الكرة ركلة حرة غير مباشرة على المهاجم".